В четверг, 16 апреля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 23 лунный день.

В этот период хорошо заниматься любой умственной и творческой деятельностью.

Также хорошо заниматься самообразованием и получением новых знаний. Хорошее время для занятий спортом.

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Есть риск, что вас будет ревновать партнер. Лучше проявить осторожность и не начинать новых дел.

В 23 лунные сутки не рекомендуется спорить и вступать в конфликты. Есть большой риск ссор и расставаний.

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