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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 16 апреля

16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса.

Идея отмечать этот праздник появилась в конце 1990-х годов. Он посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения даты выступила Американская Академия отоларингологии.

Также 16 апреля православные христиане отмечают Великий четверг. Дата праздника уникальна для каждого года.

Великий четверг называют еще Чистым четвергом и он предшествует  самому главному празднику — Пасхе.

Во время богослужений в этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Читайте: Когда Пасха в 2020 году

Именины 16 апреля отмечают: Никита, Мартин и Феодосия.

Приметы на 16 апреля:

  • Долгие раскаты грома – к непогоде на несколько дней вперед.
  • Дождь — к поздней и мрачной весне.

Что нельзя делать 16 апреля:

  • Разводить в доме беспорядок.
  • Лениться убирать.
  • Одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.
  • Есть мясо, яйца, молочные продукты.
  • Ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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