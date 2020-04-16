16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса.

Идея отмечать этот праздник появилась в конце 1990-х годов. Он посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения даты выступила Американская Академия отоларингологии.

Также 16 апреля православные христиане отмечают Великий четверг. Дата праздника уникальна для каждого года.

Великий четверг называют еще Чистым четвергом и он предшествует самому главному празднику — Пасхе.

Во время богослужений в этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

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Именины 16 апреля отмечают: Никита, Мартин и Феодосия.

Приметы на 16 апреля:

Долгие раскаты грома – к непогоде на несколько дней вперед.

Дождь — к поздней и мрачной весне.

Что нельзя делать 16 апреля:

Разводить в доме беспорядок.

Лениться убирать.

Одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.

Есть мясо, яйца, молочные продукты.

Ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.

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