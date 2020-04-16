16 апреля во всем мире отмечается Всемирный день голоса.
Идея отмечать этот праздник появилась в конце 1990-х годов. Он посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.
Инициатором учреждения даты выступила Американская Академия отоларингологии.
Также 16 апреля православные христиане отмечают Великий четверг. Дата праздника уникальна для каждого года.
Великий четверг называют еще Чистым четвергом и он предшествует самому главному празднику — Пасхе.
Во время богослужений в этот день верующие вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.
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Именины 16 апреля отмечают: Никита, Мартин и Феодосия.
Приметы на 16 апреля:
- Долгие раскаты грома – к непогоде на несколько дней вперед.
- Дождь — к поздней и мрачной весне.
Что нельзя делать 16 апреля:
- Разводить в доме беспорядок.
- Лениться убирать.
- Одалживать деньги и выносить из дома ценные вещи.
- Есть мясо, яйца, молочные продукты.
- Ссориться, провоцировать конфликтные ситуации.
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