17 апреля именины празднует Никита. Имя в переводе с древнегреческого означает победитель.
Никита всегда знает себе цену и иногда бывает эгоистичным. Он выбирает себе цель и идет к ней, не любит, когда им командуют.
С самого детства Никита проявляет интерес ко всему, что его окружает.
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Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Никиты.
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Никита, в твой день ангела
Желаю всей душой,
На небе солнца яркого
И пусть над головой
Как чудо, солнце светится,
Желанья исполняй!
Все к лучшему изменится,
Ты только не скучай!
***
Никита, все дела путем,
И ты для нас всегда отрада.
Так пусть же посетит твой дом
В честь именин большая радость.
Желаю солнечных деньков,
И замечательных моментов,
И только самых добрых слов,
И от судьбы больших презентов!
***
Никита, ты рожден, чтоб побеждать
И цели добиваться непременно.
Позволь тебе сердечно пожелать,
Чтоб этот дар хранил ты неизменно,
На радость дорогих тебе людей,
Победу сделав спутницей своей.
***
Замечательный Никита, поздравляю тебя, дорогой. Желаю ярких красок жизни и больших возможностей, желаю верности в любви и счастья в каждом дне. Пусть для Никиты не будет ничего невозможного, пусть громким успехом завершается любое твое дело.
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С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.
Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где бы ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.
Напомним, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.