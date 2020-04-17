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Факты / Lifestyle

День ангела Никиты — поздравления в СМС

17 апреля именины празднует Никита. Имя в переводе с древнегреческого означает победитель.

Никита всегда знает себе цену и иногда бывает эгоистичным. Он выбирает себе цель и идет к ней, не любит, когда им командуют.

С самого детства Никита проявляет интерес ко всему, что его окружает.

Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020

Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Никиты.

***

Никита, в твой день ангела
Желаю всей душой,
На небе солнца яркого
И пусть над головой

Как чудо, солнце светится,
Желанья исполняй!
Все к лучшему изменится,
Ты только не скучай!

***

Никита, все дела путем,
И ты для нас всегда отрада.
Так пусть же посетит твой дом
В честь именин большая радость.

Желаю солнечных деньков,
И замечательных моментов,
И только самых добрых слов,
И от судьбы больших презентов!

***

Никита, ты рожден, чтоб побеждать

И цели добиваться непременно.

Позволь тебе сердечно пожелать,

Чтоб этот дар хранил ты неизменно,

На радость дорогих тебе людей,

Победу сделав спутницей своей.

***

Замечательный Никита, поздравляю тебя, дорогой. Желаю ярких красок жизни и больших возможностей, желаю верности в любви и счастья в каждом дне. Пусть для Никиты не будет ничего невозможного, пусть громким успехом завершается любое твое дело.

***

С праздником тебя, Никита!
Пожелать тебе хочу,
Чтобы сложные задачи
Тебе были по плечу.

Пусть судьба не будет строгой,
Будет пусть любовь как мед.
И фортуна, где бы ты не был,
Пусть тебя всегда найдет.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.

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