17 апреля именины празднует Никита. Имя в переводе с древнегреческого означает победитель.

Никита всегда знает себе цену и иногда бывает эгоистичным. Он выбирает себе цель и идет к ней, не любит, когда им командуют.

С самого детства Никита проявляет интерес ко всему, что его окружает.

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Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Никиты.

***

Никита, в твой день ангела

Желаю всей душой,

На небе солнца яркого

И пусть над головой

Как чудо, солнце светится,

Желанья исполняй!

Все к лучшему изменится,

Ты только не скучай!

***

Никита, все дела путем,

И ты для нас всегда отрада.

Так пусть же посетит твой дом

В честь именин большая радость.

Желаю солнечных деньков,

И замечательных моментов,

И только самых добрых слов,

И от судьбы больших презентов!

***

Никита, ты рожден, чтоб побеждать

И цели добиваться непременно.

Позволь тебе сердечно пожелать,

Чтоб этот дар хранил ты неизменно,

На радость дорогих тебе людей,

Победу сделав спутницей своей.

***

Замечательный Никита, поздравляю тебя, дорогой. Желаю ярких красок жизни и больших возможностей, желаю верности в любви и счастья в каждом дне. Пусть для Никиты не будет ничего невозможного, пусть громким успехом завершается любое твое дело.

***

С праздником тебя, Никита!

Пожелать тебе хочу,

Чтобы сложные задачи

Тебе были по плечу.

Пусть судьба не будет строгой,

Будет пусть любовь как мед.

И фортуна, где бы ты не был,

Пусть тебя всегда найдет.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на апрель 2020.