16 апреля празднуют свои именины Никиты.

Никита — имя греческого происхождения, в переводе означает победитель. По церковному календарю в этот день именины исповедника Никиты Мидикийской. Он был настоятелем монастыря в Малой Азии и исцелял больных и изгонял бесов.

Факты ICTV собрали лучшие открытки с Днем ангела Никиты, чтобы вы могли поздравить своих друзей с таким именем.

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Как писали Факты ICTV, Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста.

В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе. По церковным традициям и народным приметам, это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.