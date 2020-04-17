Погода в Украине на сегодня, 17 апреля 2020

В Украине 17 апреля потеплеет, несколько прохладнее будет в некоторых западных и северных регионах.

В западных областях ожидается +14-17° днем, ночью от +3° до +6°.

В северных регионах воздух прогреется до +13° днем, ночью столбики термометров опустятся до +3-5°.

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В центральных областях температура днем ​​составит +12-16°, ночью от +4-6°.

Тепло будет в восточных и южных регионах. Синоптики прогнозируют от +17° до +21° днем. Ночью ожидается от +5° до +8°.

В Киеве воздух прогреется до +12-14° днем, ночью ожидается +4-6°.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, православные христиане будут праздновать светлое Воскресение Христово. Какой будет погода на Пасху 2020, ранее писали Факты ICTV.