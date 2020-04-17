Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.

По церковным традициям и народным приметам, это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

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Приметы на Страстную пятницу

— С церковной службы на Страстную пятницу нужно принести 12 свечей, которые должны полностью догореть в доме. Этот ритуал принесет благополучие и здоровье.

— Кольцо, освященное в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.

— По народному поверью, если в этот день человеку привидится что-то страшное, надо трижды сказать: Да воскреснет Бог, и разбегутся враги Его, чтобы защититься от нечистой силы.

— В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.

— Существует поверье, если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся следы крови.

— Разбитое зеркало в Страстную пятницу будет означать несчастье, безденежье и плохое здоровье.

— Человек, который полностью воздерживается от пищи и воды весь день, будет знать через три дня время своей смерти.

— Если в этот день небо звездное — будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно, хлеб будет с бурьяном, то есть будет неурожай.

— Считается, что испеченный в этот день хлеб никогда не заплесневеет и исцелит от всех болезней. А испеченная крестовая булочка будет защищать дом от пожаров до следующей Великой пятницы.

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