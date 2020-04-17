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Факты / Lifestyle

Рецепт паски от победителя Мастер-Шеф Евгения Клопотенка

Если вы все еще не нашли свой идеальный способ приготовления пасхальной выпечки, то Факты ICTV публикуют рецепт паски от Евгения Клопотенка — победителя кулинарного проекта Мастер-Шеф.

Ингредиенты:

  • 25 гр дрожжей (только не сухих);
  • 700 гр муки;
  • 200 мл теплого молока;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • апельсиновая цедра;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. ложка сметаны;
  • 140 гр растопленного сливочного масла;
  • цукаты;
  • коньяк по вкусу.

Ингредиенты для швейцарской меренги, чтобы украсить пасху, нужно:

  • 120 гр сахара;
  • 3 яйца;
  • острые специи (паприка).

Читайте: Пасха на кефире с дрожжами — рецепт

Способ приготовления:

1. Дрожжи залить теплым молоком и добавить сахар. Все хорошо перемешать и оставить опару на час, пока не появится пенка.

2. В опару добавить апельсиновую цедру, желток, сметану, масло, муку и немного коньяка.

3. Тесто накрыть полотенцем и оставить на 40 минут.

4. В тесто добавить цукаты и вымесить. После этого выложить его форму (смазывать ее не нужно), накрыть полотенцем и оставить еще на 40 минут.

5. Духовку разогреть до 180°C и выпекать кулич 40 минут.

Приготовление швейцарской меренги:

Поставить смесь белка и сахара на водяную баню и взбивать. После этого смазать ею кулич и посыпать сверху паприкой.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали рецепт вкусной пасхи от еще одной победительницы Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.

Источник: СТБ

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