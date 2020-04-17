Рецепт паски от победителя Мастер-Шеф Евгения Клопотенка

Если вы все еще не нашли свой идеальный способ приготовления пасхальной выпечки, то Факты ICTV публикуют рецепт паски от Евгения Клопотенка — победителя кулинарного проекта Мастер-Шеф.
Ингредиенты:
- 25 гр дрожжей (только не сухих);
- 700 гр муки;
- 200 мл теплого молока;
- 1 ст. ложка сахара;
- апельсиновая цедра;
- 1 яйцо;
- 1 ст. ложка сметаны;
- 140 гр растопленного сливочного масла;
- цукаты;
- коньяк по вкусу.
Ингредиенты для швейцарской меренги, чтобы украсить пасху, нужно:
- 120 гр сахара;
- 3 яйца;
- острые специи (паприка).
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Способ приготовления:
1. Дрожжи залить теплым молоком и добавить сахар. Все хорошо перемешать и оставить опару на час, пока не появится пенка.
2. В опару добавить апельсиновую цедру, желток, сметану, масло, муку и немного коньяка.
3. Тесто накрыть полотенцем и оставить на 40 минут.
4. В тесто добавить цукаты и вымесить. После этого выложить его форму (смазывать ее не нужно), накрыть полотенцем и оставить еще на 40 минут.
5. Духовку разогреть до 180°C и выпекать кулич 40 минут.
Приготовление швейцарской меренги:
Поставить смесь белка и сахара на водяную баню и взбивать. После этого смазать ею кулич и посыпать сверху паприкой.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали рецепт вкусной пасхи от еще одной победительницы Мастер-Шеф Ольги Мартыновской.