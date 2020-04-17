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Факты / Lifestyle

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2020

Страстная пятница 2020 приходится на 17 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
  • В Страстную пятницу нежелательно готовить.
  • Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте.
  • Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.

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Какие существуют запреты в Страстную пятницу

  • В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
  • Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.
  • Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.

Ранее Факты ICTV публиковали приметы на Страстную пятницу.

Фото: Dreamstime

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