Что нельзя делать в Страстную пятницу 2020

Страстная пятница 2020 приходится на 17 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
- В Страстную пятницу нежелательно готовить.
- Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте.
- Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.
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Какие существуют запреты в Страстную пятницу
- В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
- Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.
- Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.
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