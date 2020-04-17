Что приготовить на Пасху 2020 - рецепты блюд

Кроме куличей и яиц, третье место на пасхальном столе занимают мясные блюда – буженина, холодец, домашняя колбаса. Не обойтись и без рыбы, салатов, закусок и выпечки.
Факты ICTV собрали для вас лучшие рецепты пасхальных блюд.
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Салат Пасхальный
Ингредиенты:
– 2 небольших окорочка;
– 3 картофелины, сваренных в мундире;
– 1-2 морковки, сваренных в мундире;
– 4 яйца, сваренных вкрутую;
– 0,5 стакана чернослива;
– 0,5 стакана грецких орехов;
– 50 г сыра;
– майонез;
– виноград для украшения.
Приготовление:
Окорочка отварить, отделить мясо от костей и нарезать мелкими кубиками. Очистить картошку и морковку. Натереть на терке. Очистить яйца и разделить на белки и желтки. Чернослив залить кипятком, оставить на 10 минут. Затем слить воду и мелко нарезать. Порубить орехи. Натереть на терке сыр.
Выложить салат слоями:
1 слой — картошка
2 слой — мелко нарезанная курица
3 слой — чернослив
4 слой — орехи
5 слой — белки
6 слой — морковка
7 слой — сыр
8 слой – желтки
Все слои промазать майонезом. Если хотите, слой из курицы можно посолить и поперчить.
Салат поставить на ночь для пропитки в холодильник (обязательно накройте, чтоб не подсох). Перед подачей на стол украсить нарезанным виноградом, имитирующим пасхальные яйца. С помощью майонеза сделать надпись.
Пасхальный пирог-сэндвич
Ингредиенты:
– дрожжевой лаваш (5 штук);
– средний огурец;
– 6 ломтиков семги слабосоленой;
– 300 г сливочного сыра;
– 100 г плавленого сырка;
– несколько веточек укропа;
– 1 ч. л. лимонного сока;
– 2 редиски;
– яйцо куриное;
– 3 перепиленых яйца;
– пучок зеленого лука;
– соль и перец по вкусу;
– четверть морковки;
– несколько горошин черного перца.
Приготовление:
Смешать сливочный сыр с плавлеными сырками до получения однородной массы. Добавить лимонный сок, немного посолить и поперчить. Разделить массу на 2 части, в одну из их добавить нарубленный укроп.
Огурец нарезать тонкими кружочками. Из лаваша вырезать ровные квадраты, которые будут основой пирога.
На лаваш намазать приготовленную смесь с укропом и сверху равномерно распределить кружочки огурца. Накрыть вторым лавашем, также смазать его и выложить ломтики семги. Повторить, чередуя слои.
Обмазать пирог оставшейся сырной смесью без укропа. По бокам украсить перьями зеленого лука, а сверху создать композицию из предварительно отваренных в кипящей подсоленной воде куриных и перепелиных яиц. Их нужно украсить, вырезав из моркови элементы декора, дополнив горошинками черного перца и нарезанным тонкими кружочками редиски.
Заливные яйца
Ингредиенты:
– 10 скорлупок от яиц;
– 2 стакана мясного соленого бульона;
– 20 г желатина;
– 1 свежий перец;
– 1 маленькая банка кукурузы;
– 300 г ветчины;
– зелень.
Можно использовать любой наполнитель: рыбу, курицу, мясо.
Приготовление:
Подготовим скорлупу. Для этого тщательно вымыть яйца, сделать отверстие с тупой стороны яйца, вылить содержимое (оно не понадобится для этого блюда), промыть внутри. Высушить заготовки.
Замочить желатин на 10 минут. Подогреть его до полного растворения (не кипятить), смешать с бульоном. Процедить. Нарезать кубиками перец, ветчину. Слить воду с кукурузы.
Уложить все слоями. Залить бульоном. Убрать в холод.
С застывших яиц очистить скорлупу как с вареных. Украсить, подать в качестве холодной закуски.
Говядина, запеченная в духовке
Ингредиенты:
– 1 кг постной говядины;
– соль, перец черный молотый по вкусу;
– 4 зубчика чеснока.
Приготовление:
Говядину помыть, вытереть насухо салфеткой. Натереть солью, специями, чесноком, завернуть в фольгу и поместить в духовку. Запекать примерно 1,5-2 часа (в зависимости от жесткости мяса) при температуре 180–200 градусов.
Запеченные куриные крылышки
Ингредиенты:
– 2 кг куриных крылышек;
– оливковое масло экстра вирджин;
– 1 ст. л. молотой сладкой паприки;
– морская соль среднего помола;
– свежемолотый перец;
– 2–3 веточки розмарина или тимьяна.
Приготовление:
У крылышек удалите первую фалангу, оставшееся крыло разрежьте пополам в суставе.
Приготовьте маринад из соли, черного перца, паприки и оливкового масла в таком количестве, чтобы хватило смазать все крылышки. Маринуйте от 1 до 12 часов.
Разогрейте духовку с включенным грилем до 230°С. На противень насыпьте слой соли, положите листочки тимьяна или розмарина и перемешайте. Установите в противень решетку и разложите на нее крылышки.
Запекайте крылышки до румяной корочки с обеих сторон, один раз перевернув, примерно 25 минут. Подавайте горячими.Читайте: Католическая Пасха 2020: что нужно знать о празднике Сколько будет выходных на Пасху 2019 Что можно есть в Великий пост - рецепты на каждый день
Пасхальное медовое печенье
Ингредиенты:
– 5 ст. л. меда;
– 4 яйца (1 белок — для глазури, остальное — в тесто);
– стакан сахара;
– 3 ст. л. сливочного масла;
– 3 стакана муки;
– 2 ч. л. соды;
– 200 г сахарной пудры;
– 0,5 ч. л. лимонного сока (для глазури, но можно и без него).
Приготовление:
Растопить на водяной бане мед, масло и сахар. Добавить соду и размешивать 2 минуты. Добавляем яйца и муку, и замешиваем тесто. Оно должно быть довольно мягким, но не липнуть к рукам. По желанию, можно вместе с мукой добавить специи — корицу, кардамон, имбирь, цедру лимона.
Посыпаем стол мукой и раскатываем тесто толщиной 0,5 см, вырезаем фигурки из теста. Можно сделать в форме яйца, зайцев, бабочек — зависит от того, какие формочки для печенья у вас есть.
Выкладываем печенье на противень и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до слегка коричневатого цвета. Печенье выпекается довольно быстро, следите за духовкой.
Глазурь делается очень просто. Разбалтываем в глубокой мисочке белок и добавляем к нему лимонный сок и частями сахарную пудру. Должна получиться смесь по густоте как сметана.
Делим глазурь на 3-4 части и будем ее красить. Если у вас нет пищевых красителей, воспользуемся тем, что есть под рукой. Свекольный сок, морковный сок, зеленка. Добавьте по капельке в разные мисочки, размешайте и получите глазурь разных цветов.
А теперь разрисуем остывшие печенья. Можно это сделать с помощью кондитерского шприца с тонкой насадкой, а можно выложить глазурь в файловый пакетик и немножечко отрезать его уголок. Печенья можно покрыть белой глазурью, а цветной рисовать узор.
Когда глазурь на печенье высохнет, подаем его к столу.
Царский пасхальный кулич
Ингредиенты:
– 750 мл молока;
– 50 г свежих дрожжей;
– 20 яиц;
– 350 г сливочного масла;
– 100 г маргарина;
– 350 г жирной сметаны;
– 50 мл водки или коньяка;
– 500 г сахара;
– 2 г ванилина;
– 0,5 ч. л. мускатного ореха;
– 1 200 г муки.
Приготовление:
Подогреть половину молока, залить 3 ст. л. муки. Перемешать и поставить в теплое место на час.
В стакане теплого молока развести дрожжи, добавить стакан муки и молоко с мукой. Поставить в тепло на 3 часа.
Яичные желтки растереть с сахаром, смешать с оставшимся молоком и опарой.
Добавить 2 стакана муки и замесить тесто. Поставить в теплое место на час.
Добавить сливочное масло, маргарин, сметану, алкоголь, пряности и взбитые в пену белки. Всыпать оставшуюся муку, замесить тесто и поставить в тепло еще на час.
Тесто разложить по формам, застеленным пергаментом, наполняя примерно наполовину. Дать постоять полчаса.
Выпекать куличи 40-50 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей остудить, покрыть глазурью.
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