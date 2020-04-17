Из-за карантина украинцы не смогут пойти на Пасху 2020 в церковь, но они смогут освятить пасхальную корзину дома. Многие уже стали собирать корзины и думать, что святить на Пасху.

По традиции ранее на Пасху святили паску, яйца, мясо, сыр и молоко. Сейчас же каждая хозяйка собирает пасхальную корзину по своему усмотрению. Но все же существуют рекомендации, что можно святить на Пасху и что не стоит класть в корзину.

Что можно святить на Пасху

паску — сдобный хлеб является главным символом Воскресения;

яйца — обязательный атрибут праздника, символ новой жизни и возрождения;

сыр — сыры и молочные продукты нельзя употреблять во время поста, но в день Воскресения их можно нести в церковь, освящать и употреблять в пищу;

мясо — также под запретом во время поста, но в праздник его разрешают есть;

хрен является символом силы духа, поэтому его кладут в корзину.

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Что нельзя святить на Пасху

алкоголь — считается, что в церкви не место пьяным;

деньги и прочие материальные ценности;

кровянку — эта колбаса вообще не признается православными служителями в качестве годной к употреблению;

соль и перец — эти продукты не были под запретом во время поста;

овощи и фрукты — эти продукты не стоит нести в церковь, исключение — хрен.

Ранее Факты ICTV писали, во сколько на Пасху 2020 украинцам обойдется продуктовый набор для корзины, и что повлияло на рост цен на главные его составляющие.