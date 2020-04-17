В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержимое.

В ней должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель.