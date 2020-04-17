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Пасха 2020: что положить в корзину и когда святить куличи
Пасха 2020: что положить в корзину и когда святить куличи

В 2020 году христиане восточного обряда празднуют Пасху 19 апреля. Из-за карантина не будет традиционного освящения пасхальных корзин, но Факты ICTV напомнят, что должно быть в нем и как правильно святить куличи.

Что положить в пасхальную корзину?

В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержимое.

В ней должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель.

Продукты, которые обязательно должны быть в корзине

Основный праздничным блюдом является пасха — обрядовый сдобный хлеб, который является символом Воскресения и Небесного Царства.

Также в пасхальную корзину нужно положить крашанки (символ новой жизни и возрождения), мясо и сало, сыр и масло, вино Кагор, хрен (символ прочности и силы духа).

Не забудьте также о церковных свечах. Сверху накройте вышитым полотенцем.

Что нельзя святить в церкви на Пасху?

Ни в коем случае не кладите в корзину кровяную колбасу и другие продукты, изготовленные из крови животных, крепкие алкогольные напитки, соль и перец, фрукты и овощи, а также деньги, украшения и документы.

Для освящения таких вещей есть специальные молитвы, о свершении которых надо отдельно просить церковнослужителей. Однако делать это в Пасхальную ночь строго запрещено.

Когда и как святят куличи на Пасху?

Обычно, начиная с вечера Великой субботы, и в воскресенье — весь день.

Хотя в разных храмах время для освящения куличей может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая — только в воскресенье.

Пасхальная литургия длится всю ночь, поэтому и называется всенощной. Около 4.00 происходит крестный ход.

Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают — Христос воскрес! В ответ верующие говорят — Воистину воскрес!

Только после этого наступает время для освящения куличей и пасхальной корзины.

Кстати, освященную пищу нельзя выбрасывать. Если не съели за пасхальным столом, поделитесь с родственниками и соседями или отдайте нуждающимся.

Фото: Dreamstime

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