Очиститель воздуха – важная и незаменимая вещь для людей, которые заботятся о качестве своей жизни. Во время карантина, когда все остаются дома, никто не дает гарантии, что воздух, попадающий с улицы достаточно чистый.

Более 90% своего времени человек проводит в закрытых помещениях, поэтому крайне важно улучшить качество воздуха.

Как выбрать очиститель воздуха?

В первую очередь необходимо обратить внимание на частоту обслуживания фильтра. Бывают фотокаталитические, с ионизацией или с озонатором. У них редкое обслуживание, всего раз в месяц. Электростатический фильтр необходимо мыть раз в неделю. Очиститель с увлажнителем необходимо регулярно контролировать, практически каждый день.

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Также очень важно, чтобы в очистителе воздуха была функция ионизации, которая возобнавляет жизненно необходимый баланс.

Еще один важный пункт при выборе очистителя воздуха – уровень шума. Должен быть ночной режим.

Кроме того, нужно правильно выбрать очиститель согласно площади вашего помещения.

Для удобства в устройстве должна быть возможность выбора режимов: минимальный, номинальный или турбо, ночной режим или постоянный.

Ранее Факты ICTV писали, как измерить загрязнение воздуха с помощью Airvisual.