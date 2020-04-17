Как измерить качество воздуха с помощью Airvisual

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в Киевской области, по направлению к Житомиру, в Киеве фиксируют высокий уровень загрязнения – 338 единиц (по шкале AQI от 0 до 500). Киевлянам советуют избегать физических упражнений и оставаться дома. Держать руку на пульсе и контролировать уровень загрязнения воздуха можно помощью приложения IQ Air (Airvisual).

Факты ICTV решили рассказать, как проверить уровень загрязнения воздуха с помощью Airvisual.

Шаг 1. Скачайте приложение IQ Air в Play Market и установите его себе на смартфон. Это можно сделать абсолютно бесплатно.

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Шаг 2. Разрешите приложению доступ к вашему местоположению и выберите город – Kyiv.

Шаг 3. Через пару секунд приложение предоставит вам информацию о качестве воздуха в вашем населенном пункте. Информация просчитывается по AQI, индексу качества воздуха, шкала колеблется от 0 до 500 единиц, где более высокое значение отвечает более высокому уровню загрязнения.

Также в приложении есть информация о температуре, влажности воздуха, силе и направлении ветра. Кроме того, приложение предоставляет рекомендации: что нужно делать при том или ином уровне загрязнения.

Кроме того, есть раздел с картой, в котором можно посмотреть ситуацию в разных городах. Он неполный, но может дать общую картину. В приложении также есть раздел с подробной информацией о том, что может влиять на загрязнение воздуха.

Напомним, ранее мы писали, что 16 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне снова начался пожар. Возгорание произошло из-за сильного ветра.