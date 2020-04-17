Ежегодно 17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, в результате которого возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы.
Эта дата была выбрана в знак уважения к создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля, который родился именно в этот день.
По православному календарю 17 апреля чтят память Иосифа.
Именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Кроме того, в этом году на 17 апреля приходится Страстная пятница, посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа.
Приметы на 17 апреля:
- Береза распустилась раньше, чем ольха — лето будет засушливым.
- Дождь пошел — вся весна будет пасмурной, с большим количеством осадков.
- Ветер дует с северной стороны — ждите дождей.
- Если в этот день много березового сока — летом будет много дождей.
Что нельзя делать 17 апреля:
- Нельзя работать в этот день — шить, стирать, резать, заниматься уборкой, копать землю, сажать растения.
- Нельзя петь, веселиться, смеяться, а также ссориться, кричать и ругаться. Этот день должен пройти в размышлениях о страданиях и смерти Иисуса Христа.
Ранее Факты ICTV также писали об обычаях на Страстную пятницу.