В пятницу, 17 апреля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 24 лунный день.

В этот период хорошо общаться с единомышленниками и коллегами. Благоприятный день для новых начинаний.

Есть риск, что в 24 лунный день жизнеспособность начнет снижаться. Человек теряет энергию и становится менее активным.

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Хорошо будут складываться дела на работе, однако важно серьезно отнестись к замечаниям. В этот день лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особых усилий.

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