Пасха 2020 является самым большим религиозным праздником года и выпадает на 19 апреля.
Традиционно в этот день на столе у каждой семьи должен быть кулич. Рецептов для его приготовления есть множество.
Также по-разному можно приготовить и глазурь на паску. В выборе ингредиентов необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой — без сахара.
Как приготовить глазурь для праздничного кулича каждая хозяйка решает сама, поскольку традиционного рецепта нет.
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Факты ICTV подготовили три рецепта глазури на паску без яиц.
Сахарная глазурь без яиц с лимонным соком
Что понадобится:
- Сахарная пудра — 150 грамм
- Лимонный сок — 3 столовые ложки
Общее время приготовления — 15-20 минут.
Процесс приготовления сахарной глазури без яиц:
- Берем 150 грамм сахарной пудры и вливаем в нее 3 столовые ложки сока лимона.
- Все хорошо размешиваем до однородной массы.
- Украшаем глазурью пасху.
Глазурь без яиц, которая не осыпается
Что понадобится:
- Сахарная пудра — 100 грамм
- Лимонный сок — 3 столовые ложки
- Сливочное масло — 30 грамм
Общее время приготовления — 20-25 минут.
Процесс приготовления неосыпающейся глазури без яиц
- Растапливаем 30 грамм масла на медленном огне.
- Добавляем к маслу 3 столовые ложки сока лимона и 100 грамм сахарной пудры.
- Все хорошо перемешиваем до однородной массы.
- После того, как снимите смесь с огня, ее сразу же необходимо нанести на пасху.
Глазурь на сухом молоке без яиц
Что понадобится:
- Сухое молоко — 5 столовых ложек
- Сгущенное молоко — 200 грамм
- Лимонный сок — 5-6 капель (добавляем по вкусу)
Общее время приготовления глазури на сухом молоке — 15 минут.
Процесс приготовления:
- В 200 грамм сухого молока добавляем 5 столовых ложек сгущенки.
- Хорошо перемешиваем и добавляем 5 капель лимонного сока.
- Еще раз хорошо перемешиваем глазурь и украшаем пасху.
Напомним, Пасха в 2020 году пройдет в Украине в условиях карантина, который был введен, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Факты ICTV собрали рекомендации церкви и власти, как освятить паску во время карантина.