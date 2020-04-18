Гороскоп на неделю, с 20 по 26 апреля 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

23 апреля – Новолуние в Тельце в 05.26 по киевскому времени. Знак Тельца обладает щедрой, благостной энергетикой, управляет ценностями, символически связан с вопросами здоровья, красоты, комфорта, богатства, имущества.

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В предстоящий месяц обострятся материальные потребности, люди станут более чувствительными к красоте, активизируются собственнические инстинкты, жажда приобретений. Развивается тенденция к постоянству, люди не настроены что-либо кардинально изменять в своей жизни. Это хорошее время для продолжения или завершения начатых дел.

Гороскоп для Овнов

Прилив сил и энергии поможет с физической активностью. Последовательные занятия, которые требуют усидчивости и старательности, лучше перенести на более подходящий период, так как на этой неделе они только раздражают. Если деятельность уже набрала обороты, то вносить необходимые коррективы будет непросто. На работе вполне вероятен аврал, что провоцирует головные боли, даже у тех, кто обычно ими не страдает.

Гороскоп для Тельцов

Эта неделя не подходит для отдыха – энергию необходимо расходовать, иначе она трансформируется в конфликты с окружающими людьми. Многих одолевают проблемы, которые прежде считались незначительными. Крах планов, обременительные обязанности, напоминание о долгах — создают напряженную атмосферу. Однако вы можете повлиять на обстоятельства или контролировать их, для этого нужна организация и планирование каждого дня, и тогда упорная работа даст устойчивый результат. Главное – неуклонно двигаться вперед.

Гороскоп для Близнецов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, острота ума, однако не следует доводить до стрессовых ситуаций. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее поведение будет определяться повышенной активностью. Вы сможете завоевать расположение давно желанного партнера, проявив инициативу, как в личных, так и в деловых взаимоотношениях. Финансовые дела, благодаря обостренности чутья, будут доведены до успешного завершения. Возрастает поддержка сотрудников, партнеров, начальства.

Гороскоп для Раков

Возможны внезапные, необычные, волнующие или неожиданные события. Становится более значимой сторона жизни, связанная с новыми технологиями, электроникой, компьютерами. Особую остроту приобретает вопрос гармонии личных и коллективных интересов. Следует обратить внимание на технические вопросы и средства массовой информации. В этот период у вас может возникнуть желание сделать покупки, которые, на самом деле, вам не нужны. Препятствия связаны с теми людьми, которые не дают вам выбора.

Гороскоп для Львов

Ваше стремление к свободе и желание прогресса реализовать пока практически невозможно. В результате чего возникает раздражение и конфликты. На этой неделе лучше не принимать важных решений, так как можно легко ошибиться. Оригинальные мысли, свежие и совершенно новые решения и неординарный подход к делам помогут выйти из сложных ситуаций. Хороший период для проведения различных мероприятий, обмена мнениями, в том числе онлайн.

Гороскоп для Дев

В этот период вы точно не будете страдать от недостатка внимания. Вам свойственно высказывать личное мнение, которое, далеко не все считают правильным и разумным. В это время вы быстро принимаете решения и сразу включаетесь в коллективные дела. Скорость восприятия и переработки информации возрастает, что очень помогает в работе с расчетами, бумагами и документами. Однако вам нередко мешают импульсивность, метания из крайности в крайность, лишние разговоры.

Гороскоп для Весов

Хороший период для дружеского общения, любви и семьи. Ваше воодушевление легко передается сотрудникам и начальству. За счет личной привлекательности и физического обаяния, вы сможете получить продвижение, реализовать некоторые свои планы, получить поддержку начальника, влиятельных лиц, особенно среди представителей противоположного пола. Благоприятное время для переговоров, проведения официальных встреч, в том числе онлайн. Можете рассчитывать на успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Скорпионов

Меняется взгляд на социальные процессы, можете оказаться втянуты в коллективные события. Чувствуете, что будто бы все происходящее, испытывает вас на прочность. Возможен болезненный опыт, стрессовые ситуации и изменение психологического состояния. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями. Возможны потери, финансовые неудачи, препятствия в карьере. Повышенная конфликтность в семье и в отношениях с любимым человеком.

Гороскоп для Стрельца

Появляется множество поводов для бесед, деловых переговоров, обмена новостями. Благоприятно будет идти работа с информацией, повысится способность к обучению и любым интеллектуальным занятиям. Однообразие быстро утомляют, нужна частая смена деятельности и обстановки. Может возникать искушение бежать во все стороны одновременно, браться за несколько дел сразу, параллельно использовать несколько источников информации. Такая стратегия может привести к успеху, если избегать ненужной суеты.

Гороскоп для Козерогов

Для интеллектуального труда данный период неблагоприятный. Особенно это касается бухгалтерских отчетов. Не хватает оригинальности мышления, а способность восприятия, усвоения получаемых знаний и память не в тонусе. Сложно найти взаимопонимание и устанавливать контакты с близкими людьми. Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от переговоров, подписания важных бумаг, работы с документами. Не торопитесь принимать серьезные решения, высказывать свои идеи или мнение.

Гороскоп для Водолеев

Активность в поиске контактов с противоположным полом приносит результат. Потребность активно проявиться, раскрепоститься, обратить на себя внимание, заставляет вас вмешиваться в любые рискованные ситуации, принимать поспешные решения. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, неоправданным финансовым амбициям. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к коллегам. Стремление к превосходству и повышенное честолюбие могут многое испортить.

Гороскоп для Рыб

Вы ощущаете усталость, уменьшение своей внешней привлекательности, что сказывается на вашем настроении. Возможны производственные недоразумения, особенно с сотрудниками противоположного пола. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. Переменчивое настроение приносит вред личным и деловым отношениям, а также разлад в семье. Возникают разногласия с окружающими, поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали политический гороскоп, в котором раскрыли тайны будущего для топ-чиновников.