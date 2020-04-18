19 апреля христиане восточного обряда отмечают Пасху. Традиционно в этот день украинцы ходят в церковь, но в этом году рекомендуется оставаться дома, чтобы избежать заражения вирусом.

К этому светлому празднику христиане готовятся заранее. Верующие соблюдают великий пост и отказывают себе в некоторых продуктах, чтобы очиститься и встретить Светлое Христовое Воскресение.

Читайте: Пасха без похода в церковь. Как отметить праздник дома

Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления с Пасхой 2020.

***

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресеньем. Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, вам, родным и близким. Христос воскресе!

***

Поздравляю с Пасхой! Желаю верить и надеяться, мечтать и жить с любовью в сердце, ценить свою жизнь и красиво распоряжаться каждым ее днем. Пусть Господь отводит от тебя любую беду, пусть этот праздник принесет благодать и счастье!

***

Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

***

С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть все всегда будет прекрасно, Бог оберегает от огорчений и болезней, радостью и светом будет всегда наполнен дом, а в семье царит мир и взаимопонимание!

***

Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим надежным крылом от всех непогод. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым рассветом. Пусть жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.

***

Со Светлой Пасхой! Благополучных и спокойных дней, добра тебе и твоему дому. Пусть Господь защищает от всех бед и бережет твою душу.

***

Со светлой Пасхой Христовой! Пусть Бог хранит вас и вашу семью и оберегает от разочарований, болезней, горя. Пусть с вами всегда рука об руку идет счастье и умиротворение!

Напомним, ранее мы писали о том, как освятить паски и отметить Пасху 2020 без штрафов.