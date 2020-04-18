На Пасху традиционно принято поздравлять своих родственников, друзей и близких. Обычно желают достатка, счастья и благополучия.
Получить поздравления с Пасхой будет рад любой!
Мы подготовили для вас красивые поздравления с Пасхой 2020.
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Поздравляю всех со Светлой Пасхой
И хочу сегодня пожелать
Жить в любви, согласии и ласке,
Сдерживаться, верить и прощать.
Пусть никто не будет обездолен,
Пусть не будет предан, не предаст.
Поступайте вы по Божьей воле,
И Господь за это вам воздаст.
Всех с Великой Пасхой поздравляю
И божественных желаю вам чудес.
Вот уже яичко разбиваю…
Радости всем вам. Христос воскрес!
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Искренне поздравляю вас с Пасхой!
Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.
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Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!Читайте: Пасха 2020: лучшие поздравления в прозе на украинском Поздравления с Пасхой 2020 в СМС Поздравления с Пасхой 2020 в картинках
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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!
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Светлый, наполненный духовностью и искренностью праздник наступил, и с ним я тебя поздравляю. Пасха — это не просто красный день календаря, это возможность духовного очищения и просветления. Это начало новой жизни, в которой будет чуть больше веры, чем обычно.
Поэтому в этот особый божественный день я желаю тебе умиротворение, благ всех небесных и земных, душевного равновесия и покоя. Не забывай о Святых, и они непременно помогут тебе!
Ранее мы писали, когда начинается служба на Пасху 2020 и где ее можно посмотреть.