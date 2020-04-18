На Пасху традиционно принято поздравлять своих родственников, друзей и близких. Обычно желают достатка, счастья и благополучия.

Получить поздравления с Пасхой будет рад любой!

Мы подготовили для вас красивые поздравления с Пасхой 2020.

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Поздравляю всех со Светлой Пасхой

И хочу сегодня пожелать

Жить в любви, согласии и ласке,

Сдерживаться, верить и прощать.

Пусть никто не будет обездолен,

Пусть не будет предан, не предаст.

Поступайте вы по Божьей воле,

И Господь за это вам воздаст.

Всех с Великой Пасхой поздравляю

И божественных желаю вам чудес.

Вот уже яичко разбиваю…

Радости всем вам. Христос воскрес!

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Искренне поздравляю вас с Пасхой!

Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю вам радости, здоровья и благополучия.

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Поздравляю с праздником Пасхи! Желаю, чтобы судьба подарила множество поводов для радости и счастья! Пусть сбудутся все заветные желания, а главные цели уверенно приведут к успеху и новым вершинам! Верьте в себя!

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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!

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Светлый, наполненный духовностью и искренностью праздник наступил, и с ним я тебя поздравляю. Пасха — это не просто красный день календаря, это возможность духовного очищения и просветления. Это начало новой жизни, в которой будет чуть больше веры, чем обычно.

Поэтому в этот особый божественный день я желаю тебе умиротворение, благ всех небесных и земных, душевного равновесия и покоя. Не забывай о Святых, и они непременно помогут тебе!

Ранее мы писали, когда начинается служба на Пасху 2020 и где ее можно посмотреть.