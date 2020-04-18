Пасха 2020: поздравления в открытках на украинском

Пусть пасхальное утро наполнит ваши сердца миром и радостью. В это прекрасное время радости и возрождения, Факты ICTV желают своим читателям и всем верующим счастливой Пасхи.

Желаем вам полные корзины съедобного и весенних улыбок на лицах, несмотря на то, что мы временно вынуждены прикрывать их защитными масками.

Надеемся, что эта Пасха окажется одной из самых счастливых для вас. Также предлагаем поздравить всех близких с Пасхой, отправив им оригинальную открытку с праздником.

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Напомним, богослужение на Пасху онлайн покажет телеканал ICTV. Расписание онлайн-богослужений на Пасху читайте в материале.