Светлый праздник Пасха объединяет не только семьи, но и христиан по всему миру.

Из-за карантина праздничные церковные богослужения будут необычными, так как будут проходить онлайн.

Факты ICTV подготовили теплые православные поздравления с Пасхой 2020 в прозе для ваших родных и друзей.

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В Светлое Христово Воскресенье желаю Божьей благодати, душевной гармонии, взаимопонимания, тепла и здоровья. Пусть Вас окружат добрые люди, в жизни будет светло и радостно, как в этот день!

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Поздравляю вас с праздником! Воскресение Христово это прекрасный день. Он вселяет надежду, любовь и веру в сердца. Пусть сегодня доброта и благодать Господня, коснется Вас. Поздравляю с Пасхой!

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В чистый и великий праздник Пасхи искренне хочу пожелать светлой благодати и искренней радости души, больших надежд и крепкой веры, истинного счастья и доброй удачи, чуткости сердца и щедрости души.

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В день великого события, когда Воскрес Иисус, от всей души хочу пожелать вам мира, истинной любви и веры, доброй надежды и удачи. Поздравляю вас с Пасхой. Пусть у Господа на всех нас хватит любви и прощения, пусть небеса проливают свет праведности в наш мир, пусть каждый нуждающийся получит руку помощи, а каждый обеспеченный не пожалеет своего тепла для обездоленных. Всем здравия, духовного и мирского счастья.

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Желаю в чудо-день Христова Воскресенья добра и мира в дом родной. Чтобы вы не знали горя, злости. Пусть смех детей, внучат лучом искрится, а за большим столом соберутся гости в дом. Желаю Божьей благодати, благословения с небес. Христос Воскрес!

Напомним, Факты ICTV публиковали поздравления с Пасхой 2020 в картинках.