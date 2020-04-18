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Факты / Lifestyle

Поздравления с Пасхой 2020 в картинках

19 апреля мы отмечаем один из наибольших православных праздников — Пасха.

В условиях карантина прислать близким поздравления с Пасхой — лучшее, что вы можете сейчас сделать.

Это не займет у вас много времени, а взамен сделает приятное вашим родным.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в картинках!

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Пасха 2020: поздравления в картинках

Поздравление с Пасхой 2020

Напомним, ранее мы писали, как собрать корзину на Пасху 2020, и сколько стоят продукты для пасхального набора.

Фото: Unsplash

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