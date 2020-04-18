Пасха 2020: поздравления в картинках

19 апреля мы отмечаем один из наибольших православных праздников — Пасха.
В условиях карантина прислать близким поздравления с Пасхой — лучшее, что вы можете сейчас сделать.
Это не займет у вас много времени, а взамен сделает приятное вашим родным.
Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в картинках!
Поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой в картинках
Лучшие поздравления с Пасхой
Лучшие поздравления с Пасхой в картинках
Поздравление с Пасхой 2020
Напомним, ранее мы писали, как собрать корзину на Пасху 2020, и сколько стоят продукты для пасхального набора.
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