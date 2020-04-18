Поздравления с Пасхой в стихах помогут поздравить ваших друзей и близких. В этом году праздник проходит в условиях карантина и сегодня очень важно оставаться дома.
Сейчас необходимо отказаться от посещения храма и не ехать к родителям на праздничный обед.
Оставайтесь дома и отправьте близким поздравительных стих с Пасхой, чтобы напомнить о своем внимании.
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Факты ICTV подготовили поздравления с Пасхой в стихах.
Христос воскрес! Со светлой Пасхой!
Пускай же мир царит средь нас.
Почувствуйте, как жизнь прекрасна,
Наполнен счастьем каждый час.
Поверьте, что любовь всесильна —
Найдётся место для чудес,
И в то, что вера дарит крылья…
Христос воистину воскрес!
***
Великий праздник, дар небес!
Христос Воскрес! Христос воскрес!
Повсюду колокольный звон,
Благую весть разносит он.
Пусть в мире царствует добро,
В сердцах у всех живет оно.
И в этот светлый день счастливый
Пусть души будут все красивы.
Простите всех, благословите,
Кагор пасхальный пригубите.
Пусть радость будет в доме вашем,
И от любви мир станет краше.
***
Христос воскрес! Поют колокола,
Святая Пасха к нам в дома пришла.
Любовь Всевышнего нам дарят небеса,
И ангелов мы слышим голоса.
Пусть Пасха счастье каждому несет,
Пусть вера в каждом сердце оживет.
Добра, любви на Пасху я желаю.
Христос воскрес и остается с нами.
***
С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого и радости желаем,
Любви и счастья, мира и добра,
Пусть вера освещает души и сердца.
И пусть летят слова до самых до небес
Христос воскрес! Воистину воскрес!
***
Со светлой Пасхой, дорогие.
Пусть будет радостной весна.
Желаю счастья и здоровья,
Любви, внимания, тепла.
Христос Воскрес! — звучит повсюду.
Восславим Господа, друзья.
Надежда, как ребенок чуда
Пусть согревает нам сердца.
***
Пусть этот праздник светлой Пасхи
Согреет миром и добром.
Пусть будут все всегда здоровы,
А остальное всё пройдем.
В день Воскресения Господня
Поверьте в силу всех чудес.
Для исполнения желаний
Пусть упадет звезда с небес.
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