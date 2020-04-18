Поздравления с Пасхой в стихах помогут поздравить ваших друзей и близких. В этом году праздник проходит в условиях карантина и сегодня очень важно оставаться дома.

Сейчас необходимо отказаться от посещения храма и не ехать к родителям на праздничный обед.

Оставайтесь дома и отправьте близким поздравительных стих с Пасхой, чтобы напомнить о своем внимании.

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Факты ICTV подготовили поздравления с Пасхой в стихах.

Христос воскрес! Со светлой Пасхой!

Пускай же мир царит средь нас.

Почувствуйте, как жизнь прекрасна,

Наполнен счастьем каждый час.

Поверьте, что любовь всесильна —

Найдётся место для чудес,

И в то, что вера дарит крылья…

Христос воистину воскрес!

***

Великий праздник, дар небес!

Христос Воскрес! Христос воскрес!

Повсюду колокольный звон,

Благую весть разносит он.

Пусть в мире царствует добро,

В сердцах у всех живет оно.

И в этот светлый день счастливый

Пусть души будут все красивы.

Простите всех, благословите,

Кагор пасхальный пригубите.

Пусть радость будет в доме вашем,

И от любви мир станет краше.

***

Христос воскрес! Поют колокола,

Святая Пасха к нам в дома пришла.

Любовь Всевышнего нам дарят небеса,

И ангелов мы слышим голоса.

Пусть Пасха счастье каждому несет,

Пусть вера в каждом сердце оживет.

Добра, любви на Пасху я желаю.

Христос воскрес и остается с нами.

***

С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем,

Здоровья крепкого и радости желаем,

Любви и счастья, мира и добра,

Пусть вера освещает души и сердца.

И пусть летят слова до самых до небес

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Со светлой Пасхой, дорогие.

Пусть будет радостной весна.

Желаю счастья и здоровья,

Любви, внимания, тепла.

Христос Воскрес! — звучит повсюду.

Восславим Господа, друзья.

Надежда, как ребенок чуда

Пусть согревает нам сердца.

***

Пусть этот праздник светлой Пасхи

Согреет миром и добром.

Пусть будут все всегда здоровы,

А остальное всё пройдем.

В день Воскресения Господня

Поверьте в силу всех чудес.

Для исполнения желаний

Пусть упадет звезда с небес.

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