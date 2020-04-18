Схождение Благодатного огня в этом году состоится в субботу 18 апреля накануне Пасхи.

Однако из-за пандемии коронавируса церемония пройдет без паломников и с ограниченным количеством участников.

Но трансляцию схождения Благодатного огня можно будет посмотреть на телеканале Глас по ссылке.

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Напомним, Благодатный огонь — это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении, осуществляющемся ежегодно в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вынесение огня символизирует выход из Гроба света истинного, то есть Иисуса Христа.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне, возведенной на Гробом Господним, когда патриарх читает молитву.