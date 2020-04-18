Великая или Тихая суббота ознаменуется окончанием Великого поста. В этот день нужно унять веселье и развлечения, также не стоит ссориться и сквернословить. Сегодня необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.
В Тихую субботу красят яйца, пекут паски и готовят пасхальную корзину. Однако есть приготовленные продукты пока нельзя. Содержимое корзины каждая семья определяет самостоятельно. Однако там обязательно должны быть крашанки и паски.
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Вечером в субботу верующие приходят на вечернюю службу в церковь, а придя домой едят паски и ложаться спать.
Празднование Пасхи начинается поздним воскресным утром.
В Великую субботу обязательно нужно давать милостыню всем нуждающимся.
Что нельзя делать в Великую субботу
- Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;
- Нельзя кушать приготовленную с помощью термической обработки пищу;
- Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);
- Нельзя танцевать и петь;
- Необходимо воздержаться от интимной близости;
- Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
- Запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;
- Нельзя мыться;
- Запрещаются работы по саду и огороду;
- Нельзя заниматься рукоделием;
- Нельзя ходить на кладбище;
- Нельзя отказывать людям в просьбах.
Ранее Факты ICTV писали, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию службы на Пасху 2020. Богослужение на Пасху в 2020 будет проходить в онлайн-режиме из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.