Из-за пандемии коронавируса и карантина Светлое Воскресение Иисуса Христа украинцы отметят в узком семейном кругу. Несмотря на это, не забудьте поздравить коллег с Пасхой 2020 и пожелать им здоровья, успехов в карьере, профессионального и творческого роста.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для коллег с Пасхой.
Читайте: Пасха без похода в церковь. Как отметить праздник дома
***
Коллеги, со светлой Пасхой вас!
Пусть свет любви вас греет в трудный час,
Пусть колокол надежды зазвенит
И на успех вас благословит!
***
Вас с праздником Пасхи, коллеги,
Поздравить от души я хочу.
Вам всем желаю успеха,
Чтоб все вам было по плечу!
***
Уважаемый коллега,
Пусть твой дом Господь хранит,
Счастье дарит бесконечно
И путь долгий озарит!
***
Христос Воскрес, коллеги,
Со светлой Пасхой вас,
Я желаю в мире
Жить каждому из нас.
***
Коллеге счастья я желаю,
Здоровья, жизни интересной,
Сегодня с Пасхой поздравляю —
Прекрасным праздником чудесным.
Напомним, ранее мы писали о том, как освятить паски и отметить Пасху 2020 без штрафов.