Пасха — один из древнейших и важнейших христианских праздников.

Традиционные поздравления с Пасхой — слова Христос воскрес, на что обычно отвечают Воистину воскрес.

Однако из-за карантина многие семьи не смогут собраться за праздничным столом.

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Факты ICTV публикуют самые искренние поздравления с Пасхой 2020 в прозе, чтобы вы обязательно поздравили всех родных и друзей.

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Дай Вам Бог всего самого-самого замечательно доброго, хорошего, вкусного , светлого, , радостного и уютного! Пусть у вас будет хорошо-прехорошо! Не болейте ничем! Будьте всегда сытыми , румяными, довольными и любимыми. Счастья вам настоящего! Христос воскрес!

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Христос воскрес! Сегодня самый удивительный и светлый праздник — Пасха! Освященное крашенное яйцо символ того, что наш спаситель Иисус Христос воскрес, подарив нам веру и надежду. В этот день я желаю тебе обрести свою веру только в лучшее и не терять надежду на исполнение самых заветных желаний! С праздником!

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Со светлым праздником Пасхи! Пусть этот великий день подарит вам великолепное настроение, улыбки близких и родных людей, ликование, светлые мечтания и душевную гармонию! Благословения с небес вам, Божьей помощи в укреплении веры, мира, благополучия, добра и понимания вам в дом! Творите добрые дела, и пусть добро к вам вернётся здоровьем и благополучием ваших детей!

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Сегодня к нам пришел великий праздник — Пасха Господня! И вам я желаю, чтобы сбывались все ваши самые заветные мечты, чтобы все благие начинания и стремления были доведены до конца, счастья вам, здоровья и большой любви!

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Поздравляю вас от всей души с чудесным добрым праздником – великолепной Пасхой! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в твоем сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Хрисос воскрес!

Напомним, Факты ICTV рассказывали, где и во сколько смотреть онлайн-трансляцию службы на Пасху 2020.