Что положить в пасхальную корзину?
В ночь на воскресенье верующие несут в церковь пасхальную корзину, чтобы во время службы освятить ее содержимое.
В ней должны быть продукты, от которых отказывались во время Великого поста. Поэтому освящать нужно только то, чего не ели в течение последних семи недель.
Продукты, которые обязательно должны быть в корзине
Основный праздничным блюдом является пасха — обрядовый сдобный хлеб, который является символом Воскресения и Небесного Царства.
Также в пасхальную корзину нужно положить крашанки (символ новой жизни и возрождения), мясо и сало, сыр и масло, вино Кагор, хрен (символ прочности и силы духа).
Не забудьте также о церковных свечах. Сверху накройте вышитым полотенцем.
Что нельзя святить в церкви на Пасху?
Ни в коем случае не кладите в корзину кровяную колбасу и другие продукты, изготовленные из крови животных, крепкие алкогольные напитки, соль и перец, фрукты и овощи, а также деньги, украшения и документы.
Для освящения таких вещей есть специальные молитвы, о свершении которых надо отдельно просить церковнослужителей. Однако делать это в Пасхальную ночь строго запрещено.
Когда и как святят куличи на Пасху?
Обычно, начиная с вечера Великой субботы, и в воскресенье — весь день.
Хотя в разных храмах время для освящения куличей может отличаться. Одна церковь может освятить пасхальную корзину уже в предпраздничную субботу, а другая — только в воскресенье.
Пасхальная литургия длится всю ночь, поэтому и называется всенощной. Около 4.00 происходит крестный ход.
Затем священники переодеваются из темных одежд в светлые и провозглашают — Христос воскрес! В ответ верующие говорят — Воистину воскрес!
Только после этого наступает время для освящения куличей и пасхальной корзины.
Кстати, освященную пищу нельзя выбрасывать. Если не съели за пасхальным столом, поделитесь с родственниками и соседями или отдайте нуждающимся.