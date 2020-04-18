Сегодня, 18 апреля, в мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

По церковному календарю верующие сегодня отмечают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Для верующих Великая суббота — и скорбный, и радостный день: Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. Сегодня церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа.

18 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Феодора, Агафья, Феона, Марк, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.

Народные приметы и традиции

Ясный и теплый день обещает теплое и солнечное лето.

Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

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Что нельзя делать сегодня

Нельзя есть приготовленную при помощи термической обработки пищу.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Необходимо воздержаться от интимной близости.

Запрещено убирать дома.

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

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