В субботу, 18 апреля, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 25 лунный день.

Время принятия неспешных решений. В этот день будет ослаблена способность к концентрации.

Любые дела, которые будут требовать конкретики, с трудом находят свое воплощение в реальности.

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Дела, связанные с вложением денег, будут идти без особых осложнений.

В 25 лунный день будет полезной концентрация на духовных проблемах. Астрологи рекомендуют 18 апреля отдохнуть.

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