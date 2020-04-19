К Пасхе 2020 начинают готовиться заранее. Поэтому Страстная неделя особенная.

Даже те, кто не постится, старается на этой неделе придерживаться традиций Пасхи — Факты ICTV напомнят главные.

Выпекание паски

Сегодня праздничную паску можно купить в любом магазине. Однако хорошие хозяйки стараются испечь ее собственноручно.

Начинали печь паски традиционно в среду, делать это можно и в субботу.

Но лучший день для выпечки паски — Страстная пятница. Говорят, что один из символов Пасхи, испеченный в этот день, никогда не покроется плесенью.

Паску несут вместе с другой едой на богослужение в ночь с субботы на воскресенье. А после службы ими обмениваются с близкими и родными.

Роспись писанок

Эта традиция насчитывает уже около 8 тыс. лет. Писанка — символ Солнца, жизни, его бессмертия, любви и красоты, весеннего возрождения, добра, счастья.

С введением христианства символика писанки постепенно изменилась. Она стала символом радости и веры в Воскресение Иисуса Христа как символа всепрощения.

Лучшее время для приговления писанок — Чистый четверг. Существует четыре вида расписанных яиц — крапанка, дряпанка, крашенка и писанка.

Христос воскрес! — традиционное приветствие на Пасху

Приветствовать друг друга — христосоваться — люди начинают сразу после Пасхального богослужения.

Обычай велит целоваться, обмениваясь пасхальными яйцами. Пример подают священники, которые правят службу.

Под перезвон церковных колоколов и пение пасхальных песен освящаются паски, писанки и все принесенное в корзинах. Люди христосуются и спешат домой — к семье.

Розговины

Начинать Пасхальный завтрак (обед) надо с освященной еды, желательно с паски. Пасхальными яйцами или писанками христосуются — стучатся боками яиц.

Угощение усопших

Принято в этот день поминать умерших родственников или тех, о ком неизвестно сейчас ничего. Чтобы найти их, следует спрятать в сухом теплом месте кусок паски и три яйца.

Все это надо прикрыть высохшей душицей, которая является символом вечной надежды. Или после обеда пойти на могилу к родным и угостить их освященной едой.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько в этом году приходится выходных на Пасху.