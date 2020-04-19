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Факты / Lifestyle

Воистину воскрес! Лучшие поздравления с Пасхой в открытках

Пусть пасхальное утро наполнит ваши сердца миром и радостью. В это прекрасное время радости и возрождения, Факты ICTV желают своим читателям и всем верующим счастливой Пасхи.

Желаем вам полные корзины съедобного и весенних улыбок на лицах, несмотря на то, что мы временно вынуждены прикрывать их защитными масками.

Надеемся, что эта Пасха окажется одной из самых счастливых для вас. Также предлагаем поздравить всех близких с Пасхой, отправив им оригинальную открытку с праздником.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Открытка поздравления Пасха 2020

Пасха 2020: поздравления в открытках на украинском

Поздравления с Пасхой в открытках

Пасха 2020: поздравления в открытках на украинском

Открытка поздравления Пасха 2020

Поздравления с Пасхой в открытках

Напомним, богослужение на Пасху онлайн покажет телеканал ICTV. Расписание онлайн-богослужений на Пасху читайте в материале.

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