Пасха 2020: поздравления в картинках

19 апреля мы отмечаем один из наибольших православных праздников — Пасха.

В условиях карантина прислать близким поздравления с Пасхой — лучшее, что вы можете сейчас сделать.

Это не займет у вас много времени, а взамен сделает приятное вашим родным.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Пасхой в картинках!

Напомним, ранее мы писали, как собрать корзину на Пасху 2020, и сколько стоят продукты для пасхального набора.