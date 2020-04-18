В этом году из-за карантина в день светлого Христова Воскресения не все смогут собраться вместе. Но это не повод не поздравить с праздником своих родных и друзей.

Поэтому Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления с Пасхой в прозе, которые порадуют ваших близких в этот светлый праздник.

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Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепетной радости, благодати, милости, душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни Господь!

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Пусть этот святой праздник поселит в сердцах радость и теплоту, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарить здоровье и душевное равновесие. А главное, очистит сердце от всего того, что тяготит.

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Со светлым праздником Пасхи! Мир вам и вашему дому, благополучия! Чтобы ненастья обходили стороной, в семье царило взаимопонимание, а за столом всегда собирались все самые близкие и родные люди!

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Христос воскрес! В этот светлый праздник можно пожелать только здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть царят в нем понимание, любовь и забота!

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С великим праздником светлой Пасхи. Пусть ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

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Христос Воскрес! Воистину Воскрес! — с этими словами встречаем мы сегодня это благодатное пасхальное утро. Хочу пожелать чтоб такое прекрасное утро было каждый день — с добрыми мыслями, благими намерениями, вкусной пасхой и таким радостным настроением. Пускай Господь простит нам все грехи в этот день, излечит души от тоски и печали, и вселит в каждого надежду на добро. Чтоб ни одно сердце не было одиноко и несчастно.

К слову, ранее Факты ICTV писали, сколько украинцы будут отдыхать на Пасху 2020.