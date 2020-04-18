Поздравления с Пасхой 2020 в СМС

19 апреля отмечается один из трех самых больших христианских праздников — Пасху.
Из-за карантина украинцы не смогут святить куличи в церкви. Но родных и друзей можно поздравить СМС-сообщением.
Факты ICTV собрали лучшие короткие поздравления с Христовым Воскресением.
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Поздравляю с Пасхальным Воскресением. Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
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Христос воскрес! Со светлым праздником всех христиан. Пусть Господь пошлет вашей семье здоровье, благодать, достаток. Пусть в сердце живут добро, вера и любовь. С великим праздником Пасхи!
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С Пасхой! Солнце пусть на небе греет не только тело, но и душу, счастье будет в семье жить, будто оно всегда с Вами и было, а здоровье, как верный спутник и соратник, помогает на пути вперед.
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Светлая, чистая Пасха пришла,
Весну, обновление с собой принесла.
Желаю сегодня я вам от души
Здоровья большого, счастья, любви.
Веры, терпения, в сердцах теплоты,
Чтобы сбывались у вас все мечты!
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Пасха наступила,
С этим поздравляю!
Благодати Божьей,
От души желаю!
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Поздравляю с Пасхой светлой
И желаю не хворать,
А для этого куличик
В крупных дозах принимать.
Запивать его кагором,
Чтобы шло лекарство впрок,
Но лечиться только в меру
Нужно дать себе зарок.
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Сайт Факты ICTV подготовил материал о том, как отметить Пасху во время карантина, стоит ли идти в церковь и устраивать пикники на природе.