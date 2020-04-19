Из-за пандемии коронавируса и карантина Светлое Воскресение Иисуса Христа украинцы отметят в узком семейном кругу. Несмотря на это, не забудьте поздравить коллег с Пасхой 2020 и пожелать им здоровья, успехов в карьере, профессионального и творческого роста.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для коллег с Пасхой.

Читайте: Пасха без похода в церковь. Как отметить праздник дома

***

Коллеги, со светлой Пасхой вас!

Пусть свет любви вас греет в трудный час,

Пусть колокол надежды зазвенит

И на успех вас благословит!

***

Вас с праздником Пасхи, коллеги,

Поздравить от души я хочу.

Вам всем желаю успеха,

Чтоб все вам было по плечу!

***

Уважаемый коллега,

Пусть твой дом Господь хранит,

Счастье дарит бесконечно

И путь долгий озарит!

***

Христос Воскрес, коллеги,

Со светлой Пасхой вас,

Я желаю в мире

Жить каждому из нас.

***

Коллеге счастья я желаю,

Здоровья, жизни интересной,

Сегодня с Пасхой поздравляю —

Прекрасным праздником чудесным.

Напомним, ранее мы писали о том, как освятить паски и отметить Пасху 2020 без штрафов.