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Факты / Lifestyle

Пасха 2020: лучшие поздравления для коллег

Из-за пандемии коронавируса и карантина Светлое Воскресение Иисуса Христа украинцы отметят в узком семейном кругу. Несмотря на это, не забудьте поздравить коллег с Пасхой 2020 и пожелать им здоровья, успехов в карьере, профессионального и творческого роста.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления для коллег с Пасхой.

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***

Коллеги, со светлой Пасхой вас!
Пусть свет любви вас греет в трудный час,
Пусть колокол надежды зазвенит
И на успех вас благословит!

***

Вас с праздником Пасхи, коллеги,
Поздравить от души я хочу.
Вам всем желаю успеха,
Чтоб все вам было по плечу!

***

Уважаемый коллега,
Пусть твой дом Господь хранит,
Счастье дарит бесконечно
И путь долгий озарит!

***

Христос Воскрес, коллеги,
Со светлой Пасхой вас,
Я желаю в мире
Жить каждому из нас.

***

Коллеге счастья я желаю,
Здоровья, жизни интересной,
Сегодня с Пасхой поздравляю —
Прекрасным праздником чудесным.

Напомним, ранее мы писали о том, как освятить паски и отметить Пасху 2020 без штрафов.

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