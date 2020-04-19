В Светлое Воскресение Христа принято поздравлять родных, друзей и знакомых и желать им здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Особенно приятно им будет получить поздравления с Пасхой в прозе на украинском.

Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Пасхой 2020 в прозе на украинском языке.

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Вітаю з Великоднем! Бажаю щасливої долі та щирої радості. Нехай щебет птахів, весняні квіти, рідні посмішки подарують добру надію, нехай велике свято нагадає про світлі почуття та великі прагнення.

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Вітаю з великим святом Пасхи Христової! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, великодньої радості, посмішок, добрих обличь, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскресе!

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Вітаю з Великоднем. Бажаю віри та надії, добробуту та любові, щирості та радості. Нехай сьогодні твоє серце відкриється для справжніх див, нехай душі твоїй захочеться літати у хмарах мрій та щастя. Дай Бог тобі та твоїм близьким здоров’я та доброго миру.

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Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай з ним до Вас прийде здоров’я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любовю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

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