19 апреля православные в 2020 году отмечают Пасху. Также верующие сегодня чтут память святителя Евтихия — архиепископа Константинопольского, а также равноапостольного Мефодия — архиепископа Моравского.

Кроме того, сегодня в мире отмечают День подснежника и День велосипеда.

19 апреля именины у Якова, Петра, Севастьяна, Григория, Павла и Ивана.

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Приметы 19 апреля

На Евтихия обычно зацветают яблони.

Если день выдается тихим, то будет урожай ранних хлебов.

Если на Евтихия ветрено – хорошего урожая не стоит ждать.

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