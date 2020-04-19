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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 19 апреля

19 апреля православные в 2020 году отмечают Пасху. Также верующие сегодня чтут память святителя Евтихия — архиепископа Константинопольского, а также равноапостольного Мефодия — архиепископа Моравского.

Кроме того, сегодня в мире отмечают День подснежника и День велосипеда.

19 апреля именины у Якова, Петра, Севастьяна, Григория, Павла и Ивана.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Приметы 19 апреля

  • На Евтихия обычно зацветают яблони.
  • Если день выдается тихим, то будет урожай ранних хлебов.
  • Если на Евтихия ветрено – хорошего урожая не стоит ждать.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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