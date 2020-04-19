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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 19 апреля, лунный день

В воскресенье, 19 апреля, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 26 лунный день.

Хорошее время для дел, которые требуют конкретики. Этот день лучше провести дома, не проявляя активности.

Лучше поберечь силы на предстоящую неделю. Есть вероятность, что отношения с близкими будут налаживаться.

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Рекомендуется в этот день отказаться от ненужных контактов и посвятить себя семье.

В 26 лунный день могут присутствовать вялость и усталость.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.

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