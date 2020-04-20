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Факты / Lifestyle

Поливальный понедельник 2020 — смешные GIF к празднику

Поливальный понедельник в 2020 году отмечают 20 апреля.

Традиционно он отмечается на следующий день после Пасхи и открывает Пасхальную неделю.

Обливать кого-то или самого себя водой на Пасхальной неделе — это древний обычай, связанный с весенним очищением водой.

Читайте: Пасхальный обливной понедельник: традиции и обряды

В этот день обливали незамужних девушек, показывая так свою симпатию, а также обли

вали всех прохожих для их очищения. Если девушке удалось остаться сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, значит, она чем-то провинилась или не интересует парней.

Однако в условиях пандемии коронавируса стоит отказаться от этой традиции и интегрировать ее в онлайн-режим. Для этого Факты ICTV собрали смешные GIF, которые можно приурочить к Поливальному понедельнику.

Поливальный понедельник 2020 - GIF к празднику Поливальный понедельник 2020 - GIF к празднику Поливальный понедельник 2020 - GIF к празднику Поливальный понедельник 2020 - GIF к празднику Поливальный понедельник 2020 - GIF к празднику

Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать в Поливальный понедельник, а также, какие приметы существуют в этот день.

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