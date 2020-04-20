Поливальный понедельник в 2020 году отмечают 20 апреля.
Традиционно он отмечается на следующий день после Пасхи и открывает Пасхальную неделю.
Обливать кого-то или самого себя водой на Пасхальной неделе — это древний обычай, связанный с весенним очищением водой.
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В этот день обливали незамужних девушек, показывая так свою симпатию, а также обли
вали всех прохожих для их очищения. Если девушке удалось остаться сухой или ей не досталось ни капли воды в Поливальный понедельник, значит, она чем-то провинилась или не интересует парней.
Однако в условиях пандемии коронавируса стоит отказаться от этой традиции и интегрировать ее в онлайн-режим. Для этого Факты ICTV собрали смешные GIF, которые можно приурочить к Поливальному понедельнику.
Ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать в Поливальный понедельник, а также, какие приметы существуют в этот день.