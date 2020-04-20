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Пасхальный обливной понедельник: традиции и обряды

Обливной понедельник в этом году приходится на 20 апреля. Как известно, вода в этот день обладает целительной силой, поэтому большинство обрядов и традиций связано именно с ней.

Факты ICTV собрали самые интересные традиции и обряды обливного понедельника.

Что делают в обливной понедельник

Раньше в этот день молодые люди обливались водой. Считалось, что облитая в пасхальный понедельник девушка обязательно выйдет замуж за любимого парня. А вот вернуться после гуляний домой сухой раньше считалось позором, ведь это говорило о несерьезности намерений жениха.

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Сейчас же смысл этого ритуала утерян. Украинцы обливаются для развлечения, а иногда устраивают на улице настоящие водяные бои.

Обливаться принято только до обеда. Вторую половину дня нужно посвятить другим развлечениям, скажем, гаивкам.

Также в обливной понедельник традиционно ходят в гости к знакомым и родственникам, угощаются пасками и обмениваются пасхальными яйцами.

Напомним, ранее мы публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

Фото: Pixabay

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