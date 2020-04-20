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Какой праздник сегодня, 20 апреля

20 апреля в 2020 году отмечают Поливальный понедельник. Считается, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

20 апреля также чествуют двух мучеников — святых Руфина и Акилины. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если их задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.

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Акилина и Руфин известны тем, что сумели обратить 200 римских воинов в веру. Когда к власти пришел император Максимин, обоих казнили.

20 апреля именины отмечают Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон, Агнесса.

Народные приметы на 20 апреля:

  • Дождь на Акулину — хорошая будет калина.
  • Мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи.
  • Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе облака появились, то к обеду будет дождь.
  • Красный восход солнца — к перемене погоды.
  • Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Что нельзя делать сегодня:

  • Нельзя в этот день выглядывать из окна.
  • Не стоит сегодня брать деньги в долг.
  • Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем и переедать.
  • Нельзя плохо думать о родных и желать кому-то зла.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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