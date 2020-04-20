20 апреля в 2020 году отмечают Поливальный понедельник. Считается, что Поливальный понедельник — день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

20 апреля также чествуют двух мучеников — святых Руфина и Акилины. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если их задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Акилина и Руфин известны тем, что сумели обратить 200 римских воинов в веру. Когда к власти пришел император Максимин, обоих казнили.

20 апреля именины отмечают Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон, Агнесса.

Народные приметы на 20 апреля:

Дождь на Акулину — хорошая будет калина.

Мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи.

Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе облака появились, то к обеду будет дождь.

Красный восход солнца — к перемене погоды.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя в этот день выглядывать из окна.

Не стоит сегодня брать деньги в долг.

Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем и переедать.

Нельзя плохо думать о родных и желать кому-то зла.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.