В понедельник, 20 апреля, Луна пребывает в знаке Овен. Это 27 лунный день.

Благоприятное время для начинаний. В этот день необходимо принимать быстрые и решительные действия.

Несмотря на хорошую энергетику, есть вероятность, что возникнут конфликты.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

В этот день можно полностью полагаться на интуицию. 20 апреля может появиться множество неожиданных открытий.

Также можно без особых трудностей наконец найти выход из трудной ситуации.

Также смотрите полный лунный календарь на март 2020.