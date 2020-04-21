Погода в Украину 21 апреля обещает быть солнечной. Днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +17 градусов, а ночью опустится до -5.

В среду, 22 апреля, ожидается без осадков, средняя температура воздуха днем ​​составит +10 … +12 градусов. Ночью похолодает до -5.

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На четверг, 23 апреля, синоптики прогнозируют среднюю температуру днем ​​до +15 градусов. Ночью минусовая температура будет только в восточных областях.

В пятницу, 24 апреля, погода в Украине предполагается дождевой. Столбик термометра не опустится. Днем будет от +14 до +18 градусов, а ночью до +3.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.