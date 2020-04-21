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Факты / Lifestyle

Фирменные фрикадельки IKEA – компания опубликовала секретный рецепт

Компания IKEA раскрыла секрет своих фирменных шведских фрикаделек.

— Оставаться в изоляции может быть сложно, но мы хотим помочь сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее. Приятного аппетита или, smaklig måltid, как мы говорим в Швеции!, отметила менеджер по продовольствию IKEA Лорена Луридо.

Фрикадельки IKEA – рецепт блюда и соуса к нему

Рецепт фрикаделек IKEA

Состав:

  • Говяжий фарш – 500 г;
  • Свиной фарш – 250 г;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Панировочные сухари – 100 г;
  • Яйца – 1 шт.;
  • Цельное молоко – 5 столовых ложек;
  • Соль и перец.

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Приготовление:

  1. Смешайте говяжий и свиной фарш, добавьте лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо. Затем добавьте туда молоко, соль и перец.
  2. Скачайте маленькие шарики. После чего отправьте их в холодильник на два часа – это поможет сохранить форму во время готовки.
  3. Налейте на сковородку масло и нагрейте на среднем огне, а затем обжарьте фрикадельки со всех сторон.
  4. Затем выложите фрикадельки на противень и поместите в духовку, нагретую до 180 °C в обычном режиме или до 160 °C в конвекционном. Оставьте их в духовке на 30 минут.

Фрикадельки IKEA – рецепт блюда и соуса к нему

Состав соуса:

  • Капля подсолнечного или оливкового масла;
  • Сливочное масло – 40 г;
  • Пшеничная мука – 40 г;
  • Овощной бульон – 150 мл;
  • Говяжий бульон – 150 мл;
  • Жирные сливки (30%-50%) – 150 мл;
  • Соевый соус – 2 чайные ложки;
  • Диджонская горчица – 1 чайная ложка.

Приготовление соуса:

Растопите на сковороде 40 г сливочного масла, и добавить в него пшеничную муку, размешивая в течение двух минут. После добавьте в смесь овощной и говяжий бульон, продолжая размешивать. Затем еще сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

Ранее Факты ICTV писали, что фирменный мебельный магазин шведской компании IKEA может открыться в Украине в августе 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall.

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