Фрикадельки IKEA – рецепт блюда и соуса к нему

Компания IKEA раскрыла секрет своих фирменных шведских фрикаделек.

— Оставаться в изоляции может быть сложно, но мы хотим помочь сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее. Приятного аппетита или, smaklig måltid, как мы говорим в Швеции!, отметила менеджер по продовольствию IKEA Лорена Луридо.

Рецепт фрикаделек IKEA

Состав:

Говяжий фарш – 500 г;

Свиной фарш – 250 г;

Лук – 1 шт.;

Чеснок – 1 зубчик;

Панировочные сухари – 100 г;

Яйца – 1 шт.;

Цельное молоко – 5 столовых ложек;

Соль и перец.

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Приготовление:

Смешайте говяжий и свиной фарш, добавьте лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо. Затем добавьте туда молоко, соль и перец. Скачайте маленькие шарики. После чего отправьте их в холодильник на два часа – это поможет сохранить форму во время готовки. Налейте на сковородку масло и нагрейте на среднем огне, а затем обжарьте фрикадельки со всех сторон. Затем выложите фрикадельки на противень и поместите в духовку, нагретую до 180 °C в обычном режиме или до 160 °C в конвекционном. Оставьте их в духовке на 30 минут.

Состав соуса:

Капля подсолнечного или оливкового масла;

Сливочное масло – 40 г;

Пшеничная мука – 40 г;

Овощной бульон – 150 мл;

Говяжий бульон – 150 мл;

Жирные сливки (30%-50%) – 150 мл;

Соевый соус – 2 чайные ложки;

Диджонская горчица – 1 чайная ложка.

Приготовление соуса:

Растопите на сковороде 40 г сливочного масла, и добавить в него пшеничную муку, размешивая в течение двух минут. После добавьте в смесь овощной и говяжий бульон, продолжая размешивать. Затем еще сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

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