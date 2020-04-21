Фрикадельки IKEA – рецепт блюда и соуса к нему

Компания IKEA раскрыла секрет своих фирменных шведских фрикаделек.
— Оставаться в изоляции может быть сложно, но мы хотим помочь сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее. Приятного аппетита или, smaklig måltid, как мы говорим в Швеции!, отметила менеджер по продовольствию IKEA Лорена Луридо.
Рецепт фрикаделек IKEA
Состав:
- Говяжий фарш – 500 г;
- Свиной фарш – 250 г;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Панировочные сухари – 100 г;
- Яйца – 1 шт.;
- Цельное молоко – 5 столовых ложек;
- Соль и перец.
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Приготовление:
- Смешайте говяжий и свиной фарш, добавьте лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо. Затем добавьте туда молоко, соль и перец.
- Скачайте маленькие шарики. После чего отправьте их в холодильник на два часа – это поможет сохранить форму во время готовки.
- Налейте на сковородку масло и нагрейте на среднем огне, а затем обжарьте фрикадельки со всех сторон.
- Затем выложите фрикадельки на противень и поместите в духовку, нагретую до 180 °C в обычном режиме или до 160 °C в конвекционном. Оставьте их в духовке на 30 минут.
Состав соуса:
- Капля подсолнечного или оливкового масла;
- Сливочное масло – 40 г;
- Пшеничная мука – 40 г;
- Овощной бульон – 150 мл;
- Говяжий бульон – 150 мл;
- Жирные сливки (30%-50%) – 150 мл;
- Соевый соус – 2 чайные ложки;
- Диджонская горчица – 1 чайная ложка.
Приготовление соуса:
Растопите на сковороде 40 г сливочного масла, и добавить в него пшеничную муку, размешивая в течение двух минут. После добавьте в смесь овощной и говяжий бульон, продолжая размешивать. Затем еще сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.
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