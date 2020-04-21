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Факты / Lifestyle

Хот-доги в библиотеках и бары в музеях: реакция украинцев на ослабление карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сообщил, что карантин в Украине собираются продлить до 12 мая.

Однако он отметил, что правительство может снять ряд ограничений. В частности, с 24 апреля предлагается открыть парки, музеи и библиотеки.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости 

Факты ICTV собрали реакцию украинцев на возможные смягчения карантина в Украине.

  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
  • Карантин в Украине: реакция на ослабление ограничений
Хот-доги в библиотеках и бары в музеях: реакция украинцев на ослабление карантина / 8 фотографий

К слову, ранее мэр столицы Виталий Кличко объяснил, когда в Киеве ослабят карантин.

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