Главный православный праздник в церковном календаре на май 2020 года – Вознесение Господне, который приходится на 28 мая.
Это один из двунадесятых переходящих праздников, дата которого зависит от Пасхи.
Есть еще один важный день в последний месяц лета – это 9 мая (поминовение погибших воинов).
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Список церковных праздников на май 2020:
- 1 мая, пятница – Максимовской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
- 2 мая, суббота – Преподобного Иоанна Ветхопещерника
- 3 мая, воскресенье – святых жен-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима
- 4 мая, понедельник – Моздокской иконы Божьей Матери
- 5 мая, вторник – Преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиопольского
- 6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца, Иверской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
- 7 мая, четверг – Молченской иконы Божьей Матери
- 8 мая, пятница – Апостола и евангелиста Марка (однодневный пост)
- 9 мая, суббота – поминовение погибших воинов, Святителя Стефана, епископа Великопермского
- 10 мая, воскресенье — Апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского
- 11 мая, понедельник — Святителя Кирилла, епископа Туровского
- 12 мая, вторник — Преподобного Мемнона чудотворца
- 13 мая, среда – Апостола Иакова Зеведеева, брата Иоанна Богослова (однодневный пост)
- 14 мая, четверг — Иконы Божьей Матери Нечаянная Радость
- 15 мая, пятница – Святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба (однодневный пост)
- 16 мая, суббота – Мученика Павла Вильнюсского
- 17 мая, воскресенье — Старорусской иконы Божией Матери
- 18 мая, понедельник — Иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша
- 19 мая, вторник — Праведного Иова Многострадального
- 20 мая, среда – Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, Жировичской иконы Божьей Матери (однодневный пост)
- 21 мая, четверг — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
- 22 мая, пятница – День Николая Чудотворца (однодневный пост)
- 23 мая, суббота — Апостола Симона Зилота
- 24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
- 25 мая, понедельник — Священномученика Ермогена
- 26 мая, вторник — Мученицы Гликерии и мученика Лаодикия, стража темничного
- 27 мая, среда – Мученика Исидора (однодневный пост)
- 28 мая*, четверг – Вознесение Господне
- 29 мая, пятница – Преподобного Феодора Освященного (однодневный пост)
- 30 мая, суббота — Преподобной Евфросинии
- 31 мая, воскресенье – День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
Факты ICTV также составили для вас календарь церковных праздников на 2020 год.