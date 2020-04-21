Лунный календарь стрижек на апрель 2020 обещает рост волос и благоприятное влияние на здоровье человека в целом.

В этом месяце будет много благоприятных дней, когда можно без опасений изменять имидж.

Факты ICTV составили календарь стрижек на апрель 2020 по дням.

Лунный астопрогноз на 9 апреля

Стрижка в этот день ускорит рост волос и пойдет только на пользу. Также изменения могут хорошо повлиять на общее состояние здоровье.

Лунный астопрогноз на 10 апреля

Нейтральный день для смены имиджа. Стрижка не повлияет плохо на волосы, но они начнут виться.

Лунный астопрогноз на 11 апреля

Хороший день для стрижки. Изменения в этот день благоприятно повлияют на здоровье и состояние волос.

Лунный астопрогноз на 12 апреля

В этот день можно слегка укоротить челку или кончики волос. Глобальных изменений делать не стоит.

Лунный астопрогноз на 13 апреля

Хороший день для стрижки волос. После процедуры есть большая вероятность, что состояние волос улучшится.

Лунный астопрогноз на 14 апреля

Благоприятный день для укорачивания волос. Вы будете довольны результатом и смена имиджа пойдет вам на пользу.

Лунный астопрогноз на 15 апреля

Стрижка в этот день может испортить ваши волосы и настроение.

Лунный астопрогноз на 16 апреля

Не подходящий день для визита мастера. Лучше отложить визит на другой день.

Лунный астопрогноз на 17 апреля

Нейтральный день для изменения цвета волос, также укорачивание длины не сделает хуже.

Лунный астопрогноз на 18 апреля

Вы будете довольны результатом стрижки, можете смело выбирать любой имидж.

Лунный астопрогноз на 19 апреля

Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

Лунный астопрогноз на 20 апреля

Неподходящий день для любых манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

Лунный астопрогноз на 21 апреля

Не рекомендуется в этот день стричь волосы, любые манипуляции могут привести к неприятностям.

Лунный астопрогноз на 22 апреля

Этот день не самый благоприятный для стрижки волос, вы рискуете подпортить их здоровье.

Лунный астопрогноз на 23 апреля

Хороший день для смены имиджа. В этот день будут благоприятными любые манипуляции с волосами.

Лунный астопрогноз на 24 апреля

Неудачный день для окрашивания и стрижки. Вместе с укорачиванием волос может также сократиться ваша удача.

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Лунный астопрогноз на 25 апреля

После стрижки ваши волосы будут отрастать очень быстро, поэтому лучше перенести визит к парикмахеру на другой день.

Лунный астопрогноз на 26 апреля

Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

Лунный астопрогноз на 27 апреля

Хороший день для стрижки, чтобы получить финансовое благополучие.

Лунный астопрогноз на 28 апреля

В этот день не стоит стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

Лунный астопрогноз на 29 апреля

Неудачный день для укорачивания волос, иначе можете принести неудачу в личную жизнь.

Лунный астопрогноз на 30 апреля

Стрижка в этот день может принести негативную энергетику. Лучше перенести визит к парикмахеру.

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