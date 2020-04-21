Погода в Украине на сегодня, 21 апреля 2020

В Украине 21 апреля будет прохладная погода, местами будут дожди.

В западных областях ожидается +10-12° днем, ночью от -1° до -3°.

В северных регионах воздух прогреется до +12° днем, ночью столбики термометров опустятся до -3°. Дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях.

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В центральных областях температура днем ​​составит +9-11°, ночью до -2°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +10° до +13° днем. Ночью ожидается от +3° до +5°. Дожди ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В Киеве воздух прогреется до +11° днем, ночью ожидается до -2°.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.