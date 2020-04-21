Первый весенний звездопад в 2020 году — так называемый метеорный поток Лириды — как всегда, приходится на период с 16 по 25 апреля.

Пик звездопада украинцы смогут наблюдать 21-22 апреля. Главное, чтобы небо было ясным.

Наблюдать за уникальным астрономическим явлением лучше с 23.00. В это время могут “упасть” до 15-20 звезд.

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Метеорный поток Лириды считают одним из старейших звездопадов. Первые упоминания о нем датируются 687 годом до нашей эры.

Название он получил из-за близкого расположения к созвездию Лира.

Напомним, в октябре 2019 года украинцы наблюдали за звездопадом Дракониды, а в январе 2020 — за метеорным потоком Квадрантид.